(Варламова) Евдокия
Место рожденияд. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР
Дата рождения22.03.1935
Дата смерти26.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1935
Отец: Варламов Андрей Григорьевич
Мать: Татьяна
д. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961
Отец ребёнка: Седов Анатолий
СССР
Рождение ребёнка
02.08.1966
Сын: Седов Юрий
Отец ребёнка: Седов Анатолий
г. Воткинск
Бракосочетание
18.03.1971
Муж: Седов Анатолий
с. Перевозное
Смерть
26.12.1994
д. Нива, Боткинский район, Удмуртия
Похороны
Неизвестно
с. Перевозное