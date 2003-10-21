(Варламова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Варламова) Евдокия

(Варламова) Евдокия

avatar

Место рождения

д. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР

Дата рождения

22.03.1935

Дата смерти

26.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1935

Отец: Варламов Андрей Григорьевич

Мать: Татьяна

д. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.05.1961

Сын: Седов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Седов Анатолий

СССР
Рождение ребёнка
02.08.1966

Сын: Седов Юрий

Отец ребёнка: Седов Анатолий

г. Воткинск
Бракосочетание
18.03.1971

Муж: Седов Анатолий

с. Перевозное
Смерть
26.12.1994
д. Нива, Боткинский район, Удмуртия
Похороны
Неизвестно
с. Перевозное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close