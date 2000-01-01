(Дерюшева) Татьяна
Место рожденияДеревня Сидоровы горы
Дата рождения01.01.1902
Дата смерти06.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
1930
Сын: Варламов Анатолий
Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1935
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич
д. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич
д. Лапино
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич
Смерть
06.07.1954