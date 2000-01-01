(Дерюшева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дерюшева) Татьяна

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Место рождения

Деревня Сидоровы горы

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

06.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Мать: Дерюшева Вера Федоровна

Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
1930

Сын: Варламов Анатолий

Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1935

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич

д. Лапино, Воткинский район, Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич

д. Лапино
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Варламов Андрей Григорьевич

Смерть
06.07.1954
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