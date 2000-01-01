Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1859

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1859

Отец: Дерюшев Дмитрий

Мать: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1880

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1881

Сын: Дерюшев Николай

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1884

Сын: Дерюшев Арсений

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
17.05.1895

Сын: Дерюшев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна

Деревня Сидоровы горы
Работа или профессия
Неизвестно
овчинник, горнозаводский удельный крестьянин
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