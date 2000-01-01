Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1859
Отец: Дерюшев Дмитрий
Мать: Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1880
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1881
Сын: Дерюшев Николай
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
24.10.1884
Сын: Дерюшев Арсений
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
17.05.1895
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Дерюшева Вера Федоровна
Деревня Сидоровы горы
Работа или профессия
Неизвестно
овчинник, горнозаводский удельный крестьянин