Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.10.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1859
Сын: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
14.11.1861
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
30.06.1864
Сын: Дерюшев Андрей
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
28.10.1865
Сын: Дерюшев Иван
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
26.11.1869
Сын: Дерюшев Николай
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Дерюшев Евдоким
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
06.10.1873
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
деревня Сидоровы горы
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1873
деревня Сидоровы горы