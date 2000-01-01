Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1859

Сын: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
14.11.1861

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
30.06.1864

Сын: Дерюшев Андрей

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
28.10.1865

Сын: Дерюшев Иван

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Дерюшев Николай

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Дерюшев Евдоким

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
06.10.1873

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

деревня Сидоровы горы
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1873
деревня Сидоровы горы
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