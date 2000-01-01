Дерюшев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дерюшев Александр
Мать: не указана
Сын: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Сын: Дерюшев Андрей
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Сын: Дерюшев Иван
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Сын: Дерюшев Николай
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Сын: Дерюшев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерюшева Елена
Сын: Дерюшев Евдоким
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Жена: Дерюшева Елена
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Дерюшева Елена
Сын: Дерюшев Потап (Потапий) Дмитриевич
Мать ребёнка: Дерюшева Елена
Мать ребёнка: Дерюшева Елена
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дерюшева Елена