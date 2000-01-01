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Дерюшев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Дерюшев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1859

Сын: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1861

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
30.06.1864

Сын: Дерюшев Андрей

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1865

Сын: Дерюшев Иван

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Дерюшев Николай

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Дерюшев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерюшева Елена

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Дерюшев Евдоким

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
06.10.1873

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

деревня Сидоровы горы
Бракосочетание
09.01.1874

Жена: Дерюшева Елена

село Паздеры
Рождение ребёнка
07.09.1874

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Дерюшева Елена

Рождение ребёнка
24.11.1875

Сын: Дерюшев Потап (Потапий) Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерюшева Елена

Рождение ребёнка
04.06.1880

Сын: Дерюшев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дерюшева Елена

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дерюшева Елена

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
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