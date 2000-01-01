Дерюшева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Дерюшев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Бракосочетание
09.01.1874
Муж: Дерюшев Дмитрий
село Паздеры
Рождение ребёнка
07.09.1874
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
24.11.1875
Сын: Дерюшев Потап (Потапий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.06.1880
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно