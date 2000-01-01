Дерюшева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Дерюшев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Бракосочетание
09.01.1874

Муж: Дерюшев Дмитрий

село Паздеры
Рождение ребёнка
07.09.1874

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
24.11.1875

Сын: Дерюшев Потап (Потапий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
04.06.1880

Сын: Дерюшев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дерюшев Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
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