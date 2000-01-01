Дерюшева Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1880
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.11.1881
Сын: Дерюшев Николай
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1884
Сын: Дерюшев Арсений
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.03.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
17.05.1895
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич
Деревня Сидоровы горы