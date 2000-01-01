Дерюшева Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1880

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.11.1881

Сын: Дерюшев Николай

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.10.1884

Сын: Дерюшев Арсений

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.03.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
17.05.1895

Сын: Дерюшев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Деревня Сидоровы горы
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дерюшев Яков (Iаков) Дмитриевич

Деревня Сидоровы горы
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