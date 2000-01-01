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(Мельникова) Галина
(Мельникова) Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Женский
Отец
Мельников Григорий
1890 г.р.
Мать
(Коновалова) Домна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Мельников Григорий
Мать:
Домна
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