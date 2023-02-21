(Мельникова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Мельников Григорий

Мать: Домна

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