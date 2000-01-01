Коновалов Павел
Место рожденияпочинок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Дата рождения28.09.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868
Отец: Коновалов Иван
Мать: Варвара Григорьевна
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Бракосочетание
30.01.1887
Жена: Анастасия Давидовна
д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: София
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
30.12.1894
Сын: Коновалов Николай Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
д.Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Коновалов Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
д.Ледухи
Рождение ребёнка
22.04.1898
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
починок Ледухи
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
починок Ледухъ Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Евфросиния Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Давидовна
починок Ледухи