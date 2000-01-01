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Коновалов Павел

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Место рождения

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия

Дата рождения

28.09.1868

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868

Отец: Коновалов Иван

Мать: Варвара Григорьевна

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Анастасия Давидовна

д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Коновалов Петр Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: София

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
30.12.1894

Сын: Коновалов Николай Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

д.Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Коновалов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

д.Ледухи
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Коновалов Яков Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

починок Ледухъ Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Евфросиния Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Давидовна

починок Ледухи
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