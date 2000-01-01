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Коновалов Иван

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Место рождения

Ледухи

Дата рождения

Около 1836

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Коновалов Илья

Мать: не указана

Ледухи
Рождение ребёнка
29.01.1860

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Коновалов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
09.12.1863

Сын: Коновалов Петр

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
04.08.1867

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
28.09.1868

Сын: Коновалов Павел

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Коновалов Семен

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Коновалов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

д.Ледухи
Рождение ребёнка
04.04.1876

Сын: Коновалов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
03.12.1880

Сын: Коновалов Данил (Даниил) Иванович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
горнозаводской крестьянин
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