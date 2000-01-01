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Коновалов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872

Отец: Коновалов Иван

Мать: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия (Авдотья) Семеновна

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Прокопьевна

д.Ледухи
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Прокопьевна

починок Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
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