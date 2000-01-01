Коновалов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1872
Отец: Коновалов Иван
Мать: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия (Авдотья) Семеновна
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Прокопьевна
д.Ледухи
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Прокопьевна
починок Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно