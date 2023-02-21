Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1860
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Коновалов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван
починок Ледухи
Рождение ребёнка
09.12.1863
Сын: Коновалов Петр
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
04.08.1867
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Коновалов Иван
починок Ледухи
Рождение ребёнка
28.09.1868
Сын: Коновалов Павел
Отец ребёнка: Коновалов Иван
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
22.01.1872
Сын: Коновалов Семен
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Коновалов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван
д.Ледухи
Рождение ребёнка
04.04.1876
Сын: Коновалов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван
починок Ледухи
Рождение ребёнка
03.12.1880
Сын: Коновалов Данил (Даниил) Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван
д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно