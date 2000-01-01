Коновалов Данил (Даниил) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Данил (Даниил) Иванович

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Место рождения

д. Ледухи

Дата рождения

03.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1880

Отец: Коновалов Иван

Мать: Варвара Григорьевна

д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.10.1901

Дочь: Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Коновалова Харитина Яковлевна

деревня Ледухи
Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Коновалов Николай Данилович

Мать ребёнка: Коновалова Харитина Яковлевна

д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
гамотный, школьная грамота
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