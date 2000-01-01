Коновалов Данил (Даниил) Иванович
Место рожденияд. Ледухи
Дата рождения03.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1880
Отец: Коновалов Иван
Мать: Варвара Григорьевна
д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.10.1901
Дочь: Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Коновалова Харитина Яковлевна
деревня Ледухи
Рождение ребёнка
21.05.1921
Сын: Коновалов Николай Данилович
Мать ребёнка: Коновалова Харитина Яковлевна
д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
гамотный, школьная грамота