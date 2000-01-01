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Коновалов Дмитрий Иванович

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Место рождения

починок Ледухи

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Коновалов Иван

Мать: Варвара Григорьевна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Акулина (Акилина) Дмитриевна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна

Ледуха
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна

д.Ледуха
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Коновалов Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна

починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Коновалов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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