Коновалов Дмитрий Иванович
Место рожденияпочинок Ледухи
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Коновалов Иван
Мать: Варвара Григорьевна
починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Акулина (Акилина) Дмитриевна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна
Ледуха
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна
д.Ледуха
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Коновалов Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна
починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Коновалов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно