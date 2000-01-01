Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Георгий (Егор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Акулина (Акилина) Дмитриевна
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович
Ледуха
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович
д.Ледуха
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Коновалов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович
починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Коновалов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно