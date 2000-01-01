Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Евдокия (Авдотья) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Георгий (Егор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Акулина (Акилина) Дмитриевна

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович

Ледуха
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович

д.Ледуха
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Коновалов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович

починок Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Коновалов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коновалов Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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