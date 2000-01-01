(Косьминых) Анастасия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Косьминых) Анастасия Давидовна

(Косьминых) Анастасия Давидовна

avatar

Место рождения

починок Ольхово Удмуртия

Дата рождения

13.12.1863

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1863

Отец: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

Мать: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхово Удмуртия
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Коновалов Павел

д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Коновалов Петр Павлович

Отец ребёнка: Коновалов Павел

д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: София

Отец ребёнка: Коновалов Павел

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Коновалов Павел

починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
30.12.1894

Сын: Коновалов Николай Павлович

Отец ребёнка: Коновалов Павел

д.Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Коновалов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Коновалов Павел

д.Ледухи
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Коновалов Яков Павлович

Отец ребёнка: Коновалов Павел

починок Ледухи
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коновалов Павел

починок Ледухъ Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Евфросиния Павловна

Отец ребёнка: Коновалов Павел

починок Ледухи
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close