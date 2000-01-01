(Косьминых) Анастасия Давидовна
Место рожденияпочинок Ольхово Удмуртия
Дата рождения13.12.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1863
починок Ольхово Удмуртия
Бракосочетание
30.01.1887
Муж: Коновалов Павел
д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Коновалов Павел
д. Ледухи
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: София
Отец ребёнка: Коновалов Павел
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Коновалов Павел
починок Ледухи Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
30.12.1894
Сын: Коновалов Николай Павлович
Отец ребёнка: Коновалов Павел
д.Ледухи
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Коновалов Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Коновалов Павел
д.Ледухи
Рождение ребёнка
22.04.1898
Отец ребёнка: Коновалов Павел
починок Ледухи
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коновалов Павел
починок Ледухъ Перевозинский район Удмуртия
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Евфросиния Павловна
Отец ребёнка: Коновалов Павел
починок Ледухи