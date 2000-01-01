Косьминых (Мерзлякова) Анна Ивановна
Место рожденияВверх по реке Докша
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: Мерзляков Иван Яковлевич
Мать: не указана
Вверх по реке Докша
Бракосочетание
04.02.1859
село Паздеры
Рождение ребёнка
18.05.1860
Дочь: Елена Давыдовна
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.12.1863
Дочь: Анастасия Давидовна
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхово Удмуртия
Рождение ребёнка
23.05.1866
Сын: Косьминъ Федор
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхово
Рождение ребёнка
29.11.1868
Сын: Косьминых Николай Давыдович
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхово
Рождение ребёнка
02.01.1872
Сын: Косьминых Филипп Давыдович
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
06.09.1874
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Афанасия Давыдовна
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косьминых Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович
Работа или профессия
Неизвестно