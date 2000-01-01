Косьминых (Мерзлякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косьминых (Мерзлякова) Анна Ивановна

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Место рождения

Вверх по реке Докша

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Мерзляков Иван Яковлевич

Мать: не указана

Вверх по реке Докша
Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

село Паздеры
Рождение ребёнка
18.05.1860

Дочь: Елена Давыдовна

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.12.1863

Дочь: Анастасия Давидовна

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхово Удмуртия
Рождение ребёнка
23.05.1866

Сын: Косьминъ Федор

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхово
Рождение ребёнка
29.11.1868

Сын: Косьминых Николай Давыдович

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхово
Рождение ребёнка
02.01.1872

Сын: Косьминых Филипп Давыдович

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
06.09.1874

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Афанасия Давыдовна

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косьминых Иван Давидович

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косьминых Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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