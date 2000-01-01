Косьминых Давид (Давыд) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Косьминых Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Косьминых Анна Ивановна
село Паздеры
Рождение ребёнка
18.05.1860
Дочь: Елена Давыдовна
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.12.1863
Дочь: Анастасия Давидовна
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхово Удмуртия
Рождение ребёнка
23.05.1866
Сын: Косьминъ Федор
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
29.11.1868
Сын: Косьминых Николай Давыдович
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхово
Рождение ребёнка
02.01.1872
Сын: Косьминых Филипп Давыдович
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
06.09.1874
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Афанасия Давыдовна
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косьминых Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Давыдовна
Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна