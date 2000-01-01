Косьминых Давид (Давыд) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косьминых Давид (Давыд) Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Косьминых Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Косьминых Анна Ивановна

село Паздеры
Рождение ребёнка
18.05.1860

Дочь: Елена Давыдовна

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.12.1863

Дочь: Анастасия Давидовна

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхово Удмуртия
Рождение ребёнка
23.05.1866

Сын: Косьминъ Федор

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхово
Рождение ребёнка
29.11.1868

Сын: Косьминых Николай Давыдович

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхово
Рождение ребёнка
02.01.1872

Сын: Косьминых Филипп Давыдович

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
06.09.1874

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Афанасия Давыдовна

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косьминых Иван Давидович

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косьминых Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Давыдовна

Мать ребёнка: Косьминых Анна Ивановна

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