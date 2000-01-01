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Косьминых Николай Давыдович

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Место рождения

починок Ольхово

Дата рождения

29.11.1868

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1868

Отец: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

Мать: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхово
Рождение ребёнка
03.11.1896

Дочь: Стефанида Давыдовна

Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Косьминых Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Козьминых Павел Николаевич

Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна

починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
запасной солдат
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