Косьминых Николай Давыдович
Место рожденияпочинок Ольхово
Дата рождения29.11.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1868
починок Ольхово
Рождение ребёнка
03.11.1896
Дочь: Стефанида Давыдовна
Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Косьминых Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Козьминых Павел Николаевич
Мать ребёнка: Косьминых Параскева Ивановна
починок Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
запасной солдат