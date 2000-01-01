Косьминых Филипп Давыдович
Место рожденияпочинок Ольхов
Дата рождения02.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1872
починок Ольхов
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Косьминых Евфимий Филиппович
Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна
починок Ольхов
Бракосочетание
08.02.1899
село Паздеры
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Евфросиния Филипповна
Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна
починок Ольхов
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна
д. Ольхово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно