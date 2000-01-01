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Косьминых Филипп Давыдович

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Место рождения

починок Ольхов

Дата рождения

02.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1872

Отец: Косьминых Давид (Давыд) Павлович

Мать: Косьминых Анна Ивановна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Косьминых Евфимий Филиппович

Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна

починок Ольхов
Бракосочетание
08.02.1899

Жена: Косьминых Мария Алексеевна

село Паздеры
Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Евфросиния Филипповна

Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна

починок Ольхов
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна

д. Ольхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Косьминых Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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