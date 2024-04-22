Бабкин Илья Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1897 ст.
Дата смерти06.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1897 ст.
Бракосочетание
05.10.1916
Жена: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Бабкин Пётр Ильич
Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1922
Дочь: Волкова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Литвинцева Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна
Смерть
06.10.1966
Похороны
Неизвестно
Макарьево, Черемховский район Иркутской области