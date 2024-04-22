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Бабкин Илья Иннокентьевич

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

08.07.1897 ст.

Дата смерти

06.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1897 ст.

Отец: Бабкин Иннокентий Иванович

Мать: Бабкина Пелагея Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
05.10.1916

Жена: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Бабкин Пётр Ильич

Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1922

Дочь: Волкова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бабкин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Литвинцева Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
06.10.1966
Похороны
Неизвестно
Макарьево, Черемховский район Иркутской области
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