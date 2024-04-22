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Бабкин Пётр Ильич

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

12.07.1918

Дата смерти

29.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1918

Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич

Мать: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Бабкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Бабкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Анна

Смерть
29.01.1944
Гурлёво, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Гурлёво, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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