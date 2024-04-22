Бабкин Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения12.07.1918
Дата смерти29.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1918
Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич
Мать: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1942
Сын: Бабкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Бабкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Анна
Смерть
29.01.1944
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно