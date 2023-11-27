Бабкина (Шепелева) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Шепелева) Таисия Ивановна

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Место рождения

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет

Дата рождения

06.05.1900 ст.

Дата смерти

Около 03.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1900 ст.

Отец: Шепелев Иван Василиев

Мать: Шепелева Устиния Трофимова

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Бракосочетание
05.10.1916

Муж: Бабкин Илья Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Бабкин Пётр Ильич

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1922

Дочь: Волкова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бабкин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Литвинцева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Около 03.04.1973
Макарьево Черемховский р-н
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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