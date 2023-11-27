Бабкина (Шепелева) Таисия Ивановна
Место рожденияМорозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Дата рождения06.05.1900 ст.
Дата смертиОколо 03.04.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1900 ст.
Отец: Шепелев Иван Василиев
Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Бракосочетание
05.10.1916
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Бабкин Пётр Ильич
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич
Рождение ребёнка
21.09.1922
Дочь: Волкова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Литвинцева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Бабкин Илья Иннокентьевич
Смерть
Около 03.04.1973
Макарьево Черемховский р-н
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область