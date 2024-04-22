Литвинцева (Бабкина) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич
Мать: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинцев Борис
Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинцев Виталий Борисович
Отец ребёнка: Литвинцев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинцев Борис
Смерть
2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно