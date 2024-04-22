Литвинцева (Бабкина) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинцева (Бабкина) Валентина Ильинична

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич

Мать: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинцев Борис

Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинцев Виталий Борисович

Отец ребёнка: Литвинцев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинцев Борис

Смерть
2014
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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