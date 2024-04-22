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Литвинцев Борис

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Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: Литвинцева Екатерина Степановна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинцева Валентина Ильинична

Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинцев Виталий Борисович

Мать ребёнка: Литвинцева Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинцева Валентина Ильинична

Смерть
1963
Иркутская область
Причина смерти: В молодом возрасте
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