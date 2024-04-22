Литвинцев Борис
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
07.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинцева Валентина Ильинична
Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинцев Виталий Борисович
Мать ребёнка: Литвинцева Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Иркутская область
Причина смерти: В молодом возрасте