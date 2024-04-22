Волкова (Бабкина) Клавдия Ильинична
Место рождения
Дата рождения21.09.1922
Дата смерти14.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922
Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич
Мать: Бабкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Волков Леонид
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Овчинникова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Волков Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Леонид
Смерть
14.06.1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно