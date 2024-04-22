Волкова (Бабкина) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бабкина) Клавдия Ильинична

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.09.1922

Дата смерти

14.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922

Отец: Бабкин Илья Иннокентьевич

Мать: Бабкина Таисия Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Волков Леонид

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Овчинникова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Волков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Леонид

Смерть
14.06.1977
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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