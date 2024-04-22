Бабкина (Хороших) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Хороших) Пелагея Ивановна

Место рождения

Нижнее Острожное, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

05.10.1973 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Бабкин Иннокентий Иванович

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бабкин Пётр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.

Сын: Бабкин Илья Иннокентьевич

Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.

Сын: Бабкин Константин Иннокентьевич

Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Фетисова Фёкла Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович

Рождение
05.10.1973 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Нижнее Острожное, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
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