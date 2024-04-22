Бабкина (Хороших) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.10.1973 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бабкин Пётр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.
Сын: Бабкин Илья Иннокентьевич
Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1900 ст.
Сын: Бабкин Константин Иннокентьевич
Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Фетисова Фёкла Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бабкин Иннокентий Иванович
Рождение
05.10.1973 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет