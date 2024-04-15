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Томилов Тимофей Леонтьевич

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Томилов Леонтий Иванович

Мать: Томилова Анна Васильевна ?

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Томилов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Томилов Аристарх Тимофеевич

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Томилов Гаврило Тимофеевич

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Военная служба
С 1835
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Василиса

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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