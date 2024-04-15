Томилов Тимофей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1825
Сын: Томилов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1827
Сын: Томилов Аристарх Тимофеевич
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1828
Сын: Томилов Гаврило Тимофеевич
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Томилова Василиса
Военная служба
С 1835
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Василиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно