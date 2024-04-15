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Томилов Аристарх Тимофеевич

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Томилов Тимофей Леонтьевич

Мать: Томилова Василиса

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Аристарховна

Мать ребёнка: Томилова Лукерья Михайловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Аристарховна

Мать ребёнка: Томилова Лукерья Михайловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Лукерья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Аксинья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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