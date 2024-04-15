Томилов Аристарх Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Томилов Тимофей Леонтьевич
Мать: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Аристарховна
Мать ребёнка: Томилова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Аристарховна
Мать ребёнка: Томилова Лукерья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно