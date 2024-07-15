Томилова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Тимофей Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Томилова) Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Томилов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Томилов Аристарх Тимофеевич

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Томилов Гаврило Тимофеевич

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Томилова) Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Томилова) Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич

Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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