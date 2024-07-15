Томилова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Томилова) Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Томилов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Томилов Аристарх Тимофеевич
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Томилов Гаврило Тимофеевич
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Томилова) Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Томилова) Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Томилов Тимофей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно