Томилов Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Томилов Тимофей Леонтьевич

Мать: Томилова Василиса

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Катерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Томилова Мавра Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Мавра Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Василиса Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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