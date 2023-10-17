Томилов Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Томилов Тимофей Леонтьевич
Мать: Томилова Василиса
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Катерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Томилова Мавра Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно