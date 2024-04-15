Томилова (Черепанова) Анна Васильевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Томилов Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Томилов Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно