Томилова (Черепанова) Анна Васильевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Черепанова) Анна Васильевна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Томилов Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Томилов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Томилов Егор Леонтьевич

Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Томилов Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Томилов Леонтий Иванович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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