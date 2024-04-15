Томилов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Томилов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801
Сын: Томилов Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826