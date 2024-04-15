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Томилов Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Томилов Иван Кондратьевич

Мать: Томилова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Томилов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Томилов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Рождение ребёнка
1794

Сын: Томилов Егор Леонтьевич

Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?

Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Томилов Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна ?

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Анна Васильевна ?

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1826
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