Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Богданов Климент Осипов

Мать: Богданова Матрена

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 10 лет живет с родителями и прадедом Иваном Игнатовичем Богдановым 90 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет Фрол живет в семье дедушки Ивана Игнатовича Богданова с папой и мамой.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Фролович Fralov

Мать ребёнка: Богданова ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов Bogdanoff Лукьян Фролович Fralov

Мать ребёнка: Богданова ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Hanya Fralov

Мать ребёнка: Богданова ?

Russia
Смерть
Неизвестно
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