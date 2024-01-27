Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1841
Отец: Богданов Климент Осипов
Мать: Богданова Матрена
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 10 лет живет с родителями и прадедом Иваном Игнатовичем Богдановым 90 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 19 лет Фрол живет в семье дедушки Ивана Игнатовича Богданова с папой и мамой.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Фролович Fralov
Мать ребёнка: Богданова ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов Bogdanoff Лукьян Фролович Fralov
Мать ребёнка: Богданова ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Hanya Fralov
Мать ребёнка: Богданова ?
Russia
Смерть
Неизвестно