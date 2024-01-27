Богданова ?
Место рожденияРоссия
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов Bogdanoff Лукьян Фролович Fralov
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Hanya Fralov
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович
Russia
Смерть
Неизвестно