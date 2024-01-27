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Богданова ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1865

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Фролович Fralov

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов Bogdanoff Лукьян Фролович Fralov

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Hanya Fralov

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Russia
Смерть
Неизвестно
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