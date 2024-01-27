Богданов Bogdanoff Иван Фролович Fralov
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.10.1891
Дочь: Татьяна Emma Ivan Frolofivich
Мать ребёнка: Дуня Dunia Ивановна Ivan
Russia
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: Дуня Dunia Ивановна Ivan
Russia
Рождение ребёнка
Около 1895
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуня Dunia Ивановна Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуня Dunia Ивановна Ivan
Смерть
Неизвестно
Россия