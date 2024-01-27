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Богданов Bogdanoff Иван Фролович Fralov

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Мать: Богданова ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.10.1891

Дочь: Татьяна Emma Ivan Frolofivich

Мать ребёнка: Дуня Dunia Ивановна Ivan

Russia
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Дуня Dunia Ивановна Ivan

Russia
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Богданов Bogdanoff Яков Jacob Иванович Ivan Frolofivich

Мать ребёнка: Дуня Dunia Ивановна Ivan

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуня Dunia Ивановна Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуня Dunia Ивановна Ivan

Смерть
Неизвестно
Россия
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