Богданова Матрена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Климентович
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Климентовна
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Смерть
Неизвестно