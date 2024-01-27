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Богданова Матрена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Bogdanoff Сергей Sergei Климентович Klimentovich

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Климентович

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Климентовна

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Смерть
Неизвестно
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