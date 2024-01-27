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Богданов Климент Осипов

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

Мать: Богданова Фёкла

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Мать ребёнка: Богданова Матрена

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Bogdanoff Сергей Sergei Климентович Klimentovich

Мать ребёнка: Богданова Матрена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 30 лет живет с семьей и сыном Фролом 10 лет в доме деда Ивана Игнатовича Богданова 90 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Климентович

Мать ребёнка: Богданова Матрена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович

Мать ребёнка: Богданова Матрена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Климентовна

Мать ребёнка: Богданова Матрена

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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