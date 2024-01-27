Богданов Климент Осипов
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1821
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович
Мать ребёнка: Богданова Матрена
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Богданов Bogdanoff Сергей Sergei Климентович Klimentovich
Мать ребёнка: Богданова Матрена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 30 лет живет с семьей и сыном Фролом 10 лет в доме деда Ивана Игнатовича Богданова 90 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Климентович
Мать ребёнка: Богданова Матрена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богданов Bogdanoff Никифор Mekefer Климентович
Мать ребёнка: Богданова Матрена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Климентовна
Мать ребёнка: Богданова Матрена
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно