Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1806
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1806
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 9 лет живет с родителями и братом Поликарпом 4 лет в Малых Копенах, но в 1816 году уже живет в Батаевке
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Stepanida Осиповна
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
1830
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Agafia Осиповна
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Богданов Bogdanoff Моисей Moses Осипович
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии