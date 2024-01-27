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Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Игнатович

Мать: Богданова Евдокия

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 9 лет живет с родителями и братом Поликарпом 4 лет в Малых Копенах, но в 1816 году уже живет в Батаевке
Рождение ребёнка
1821

Сын: Богданов Климент Осипов

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Stepanida Осиповна

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
1830
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафия Agafia Осиповна

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Bogdanoff Моисей Moses Осипович

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
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