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Богданова Фёкла

Место рождения

Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Богданов Климент Осипов

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Stepanida Осиповна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафия Agafia Осиповна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Bogdanoff Моисей Moses Осипович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
Неизвестно
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 59 как вдова жила в семье сына Клима и свекра Ивана Игнатовича Богданова в Ново-Саратовке.
Смерть
Неизвестно
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