Богданова Фёкла
Место рожденияРоссия
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Stepanida Осиповна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Agafia Осиповна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Osip Иванович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
Неизвестно
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 59 как вдова жила в семье сына Клима и свекра Ивана Игнатовича Богданова в Ново-Саратовке.
Смерть
Неизвестно