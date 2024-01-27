(Bogdonoff) Hanya Fralov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Bogdonoff) Hanya Fralov

(Bogdonoff) Hanya Fralov

Место рождения

Russia

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Богданов Bogdanoff Фрол Fral Климентович

Мать: Богданова ?

Russia
Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Alice Efim

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
06.06.1894

Дочь: Анна (Оня) Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Tbilisi, (Tiflis) Georgia, Caucasus, Russia
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Ефимович Efim

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Ефимович Efim

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Россия
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close