(Bogdonoff) Hanya Fralov
Место рожденияRussia
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Alice Efim
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Дочь: Анна (Оня) Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Ефимович Efim
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Ефимович Efim
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Ефимович Efim
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Дочь: Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Ефим Efim Васильевич William