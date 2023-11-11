Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
13.10.1871
поручители: Пучков Лукьян Еремеевич Стойлов Ефрем Михайлович Иванов Егор Клементьевич Пучков Илья Еремеевич
Рождение ребёнка
01.04.1879
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 19 Восприемники: Елович Агафья Тимофеевна Пучков Илья Еримеевич
Рождение ребёнка
15.04.1881
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 28. Восприемники: Житников Алексей Иванович Прасковья Константинова
Рождение ребёнка
02.06.1883
Дочь: Пучкова Акилина Евсеевна
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Баранов Осип Тимофеев Горюнович Матрена Игнатовн
Рождение ребёнка
03.08.1886
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Кагынтин Василий Илларионович Кирячнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1888
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Зайцев Лука Еловычева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Пучков Яков Евсеевич
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1890
Сын: Пучков Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76 Восприемники: Баранов Осип Тимофеевич Пустоволпова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пучкова Евдокия Евсеевна
Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Фонд № Д-55. Опись № 1. Дело № 176
Смерть
Неизвестно