Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пучков Ефим Дмитриевич

Мать: Пучкова Ангелина (Акилина) Александровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
13.10.1871

Жена: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
поручители: Пучков Лукьян Еремеевич Стойлов Ефрем Михайлович Иванов Егор Клементьевич Пучков Илья Еремеевич
Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Пучков Евфимий Евсеевич

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 19 Восприемники: Елович Агафья Тимофеевна Пучков Илья Еримеевич
Рождение ребёнка
15.04.1881

Сын: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 28. Восприемники: Житников Алексей Иванович Прасковья Константинова
Рождение ребёнка
02.06.1883

Дочь: Пучкова Акилина Евсеевна

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Баранов Осип Тимофеев Горюнович Матрена Игнатовн
Рождение ребёнка
03.08.1886

Сын: Пучков Максим Евсеевич

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Кагынтин Василий Илларионович Кирячнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1888

Сын: Пучков Николай Евсеевич

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Зайцев Лука Еловычева Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Пучков Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Пучков Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76 Восприемники: Баранов Осип Тимофеевич Пустоволпова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пучкова Евдокия Евсеевна

Мать ребёнка: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Фонд № Д-55. Опись № 1. Дело № 176
Смерть
Неизвестно

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