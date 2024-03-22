Пучков Максим Евсеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1886
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Кагынтин Василий Илларионович Кирячнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1913
Дочь: Пучкова Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Пучкова Параскев Ефимовна
восприемники Елович Григорий Иванович Рапоцевич Анисия Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Пучкова Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Пучкова Параскев Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно