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Пучков Максим Евсеевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1886

Отец: Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Мать: Пучкова Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 55. Восприемники: Кагынтин Василий Илларионович Кирячнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1913

Дочь: Пучкова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Пучкова Параскев Ефимовна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Елович Григорий Иванович Рапоцевич Анисия Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Пучкова Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Пучкова Параскев Ефимовна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Параскев Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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