деревня Боготольский Завод, деревня Боготольский Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Боготольский Завод

Боготольский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Боготольская волость
3Дер. Боготольско-Заводская3351256120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Боготольский район
137565Боготольский Заводдеревня56°08'89°34'O-45-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Боготольский муниципальный район, Сельское поселение Боготольский сельсовет
4608404106д Боготольский Завод#Н/Д
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