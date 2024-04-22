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Пучкова Параскев Ефимовна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1913

Дочь: Пучкова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Пучков Максим Евсеевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Елович Григорий Иванович Рапоцевич Анисия Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1915

Дочь: Пучкова Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Пучков Максим Евсеевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Максим Евсеевич

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