Пучкова Параскев Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Рождение ребёнка
01.05.1913
Дочь: Пучкова Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Пучков Максим Евсеевич
восприемники Елович Григорий Иванович Рапоцевич Анисия Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1915
Дочь: Пучкова Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Пучков Максим Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно