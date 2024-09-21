Пучкова Акилина Евсеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Баранов Осип Тимофеев Горюнович Матрена Игнатовн
Бракосочетание
26.01.1911
Боготольский Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: Серебряков Николай Дементьевич Усков Федор Филофеев Иванов Василий Федоров Серебряков Леонтий Димитриевич
Смерть
Неизвестно