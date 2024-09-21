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Пучкова Акилина Евсеевна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883

Отец: Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Мать: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Баранов Осип Тимофеев Горюнович Матрена Игнатовн
Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Серебряков Василий Селантьевич

Боготольский Завод, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручители: Серебряков Николай Дементьевич Усков Федор Филофеев Иванов Василий Федоров Серебряков Леонтий Димитриевич
Смерть
Неизвестно

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