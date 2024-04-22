Пучков Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1890
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1890
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76 Восприемники: Баранов Осип Тимофеевич Пустоволпова Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
02.02.1914
Жена: Пучкова Анфиса Стефанова
Поручитель Арский Дмитрий Дементьевич Баранов Осип Тимофеев Пучков Яков Евсеев Пучков Максим Евсеев
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пучков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Анна Ивановна
Смерть
?.10.1943
пропал без вести https://pamyat-naroda.ru