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Пучков Иван Евсеевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.06.1890

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1890

Отец: Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Мать: Пучкова Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76 Восприемники: Баранов Осип Тимофеевич Пустоволпова Пелагея Дмитриевна
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Пучкова Анфиса Стефанова

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручитель Арский Дмитрий Дементьевич Баранов Осип Тимофеев Пучков Яков Евсеев Пучков Максим Евсеев
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пучков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Анна Ивановна

Смерть
?.10.1943
пропал без вести https://pamyat-naroda.ru
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