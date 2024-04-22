Пучкова (Тихонова) Анфиса Стефанова
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
02.02.1914
Муж: Пучков Иван Евсеевич
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручитель Арский Дмитрий Дементьевич Баранов Осип Тимофеев Пучков Яков Евсеев Пучков Максим Евсеев
Смерть
Неизвестно