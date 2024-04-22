Пучкова (Тихонова) Анфиса Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова (Тихонова) Анфиса Стефанова

Место рождения

Березовка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Пучков Иван Евсеевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Поручитель Арский Дмитрий Дементьевич Баранов Осип Тимофеев Пучков Яков Евсеев Пучков Максим Евсеев
Смерть
Неизвестно
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