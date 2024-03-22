Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1881

Отец: Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Мать: Пучкова (Баранова) Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 28. Восприемники: Житников Алексей Иванович Прасковья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Тимофей Симеонович

Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Пучков Василий Симеонович

Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприеники: Елович Григорий Иванович Анисова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Пучков Иоан Семенович

Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Иван Евставьев Пучков Мария Леонтьевна Пучкова
Рождение ребёнка
18.02.1917

Сын: Пучков Максим Семенович

Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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