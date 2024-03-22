Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)
Место рождения
Дата рождения15.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1881
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 28. Восприемники: Житников Алексей Иванович Прасковья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Тимофей Симеонович
Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Пучков Василий Симеонович
Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна
восприеники: Елович Григорий Иванович Анисова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1914
Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна
восприемники Иван Евставьев Пучков Мария Леонтьевна Пучкова
Рождение ребёнка
18.02.1917
Мать ребёнка: Пучкова Татьяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно